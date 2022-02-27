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高雄球隊請Tag我！林樺慶高鬥志 劉劭威高期待值

2022/02/27 05:30

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼主場選在澄清湖球場，高雄將暌違7年再有職棒隊，讓年紀正值成熟期的戰力外球員重燃希望，特別是跟高雄有關聯的林樺慶和劉劭威，2人目前都在台南市隊訓練，期望能獲第6隊青睞。

林樺慶（資料照）

27歲的林樺慶去年遭中信兄弟釋出後，先在台南跟隨郭泓志做訓練1個多月，強化身體和體能，近日順利考取台南市隊。高雄出生的他，三級棒球都在這座城市完成，新球隊燃起了鬥志。

林樺慶坦言既感動又興奮，新球隊對想回職棒或是想打職棒的人都是一種希望，「我是在地高雄人，如果可以在家鄉打球，那會是件很棒的事情。」

想要重返職棒必須先證明自己，林樺慶早已訂下今年目標，先在成棒隊備戰中職二軍交流盃賽，再拚9月亞運國手資格。他說，當然希望有機會加入第6隊，先在業餘隊好好訓練維持手感。

劉劭威（資料照）

25歲的劉劭威去年從中信轉戰富邦，二軍繳出6次中繼、3次救援、防禦率2.33的成績，但一軍獲得機會很有限，季後被釋出後跟隨台南隊練習，針對投球機制再做調整。

劉劭威是高雄女婿，進職棒以來就住在高雄，他很開心高雄誕生職棒隊，如果有機會當然會想去，「想要再次證明自己，我還可以在職棒場上奮鬥。」

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