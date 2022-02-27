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游朝惟獲獎後首戰 破千人驗收

2022/02/27 05:30

猿隊游朝惟昨在分組對抗賽中繼登板。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／嘉義報導〕去年勇奪最佳進步獎的游朝惟，昨首次在分組對抗賽登板，中繼1局挨5支安打失3分，他表示，問題在於動作連貫性沒做好，今年不會特別設定目標，順其自然，與去年差不多就好。

樂天桃猿連續2天安排分組對抗賽，配合設定狀況演練只打7局且開放觀眾進場，昨第1場吸引上千名球迷觀戰，游朝惟以中繼登板，花28球才投完1局，最快球速139公里。

進步獎加分 可望加薪100%

游朝惟指出，因為身體變得更強壯，投球機制必須再做調整，與教練討論稍微放慢春訓進度，重點放在提升均速與續航力，希望開季前球速至少有143公里。總教練曾豪駒認為，春訓不會只看帳面數字，投手狀況都在預料中，發現問題可以馬上解決，慢慢把比賽感覺找回來。

游朝惟去年月薪原是6萬元，開季後調為一軍基本底薪7萬元，經紀公司參考同為投手的鄭鈞仁、陳仕朋，獲最佳進步獎後調薪幅度都超過100％，為他爭取今年月薪至少15萬元，據了解，有機會就加薪100％另附激勵獎金達成共識。

樂天桃猿紅白對抗賽，白隊先發投手林子崴。（記者廖耀東攝）

猿分組對抗 10投車輪戰

樂天昨動用10名年輕投手，林子崴先發2局用22球，面對5人次挨1安失1分非責失，最快球速140公里，內容獲得教練團肯定，他表示，高中時期就會指叉球，去年都沒拿出來用，這場嘗試投1顆感覺角度不錯，今年有機會加入實戰配球。

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