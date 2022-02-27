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猿2洋投搶頭香 報到心情有洋蔥

2022/02/27 05:30

猿隊洋投狂威（左）和豪勁昨正式隨隊春訓。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／嘉義報導〕樂天桃猿洋投豪勁、狂威結束自主健康管理，昨正式隨隊展開春訓，成為中職今年最早加入球隊訓練的洋將。

豪勁等家人入境 狂威學會叫外賣

豪勁指出，很高興能再來台打球，感覺像回到第2個家，因為去年季後就開始準備，隔離期間球隊也給課表，體能狀況維持得不錯，可以如期趕上球季開打，今年不論被賦予哪個角色都會做好準備，唯一目標只有幫助球隊贏球。

豪勁表示，去年家人拿到簽證才2天，台灣就升3級警戒關閉邊境，今年可以入境已在進行簽證作業對他意義非凡，「除了能有家人陪伴，畢竟女兒年紀還小，職棒球員的生涯有限，希望在還能打球時，讓她看到爸爸打球的樣子。」

狂威表示，去年下半季加入時，嘉義二軍只有他1位洋將，人生地不熟連中文「謝謝」都不會講，今年從春訓就開始投入，有回到自己球隊的感覺，各項訓練都能進入正軌，「有過去年隔離不知如何是好的經驗，今年就舒服很多，我也知道怎麼叫外賣。」

德保拉（取自兄弟Fans Club）

兄弟德保拉報到 自主管理不隨隊

中信兄弟洋投德保拉昨向屏東春訓基地報到，球團考量他剛結束隔離還要自主健康管理，依照規範讓他配戴口罩，不與球隊團體練習、用餐。至於其他3名洋將，泰迪、象魔力都完成居家檢疫，福來喜已於昨天抵台。

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