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轉隊首秀╱哈登準三大元 恩比德有算到

2022/02/27 05:30

哈登昨首度穿七六人球衣上陣，差點演出大三元。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「大鬍子」哈登轉隊首秀，昨作客灰狼飆進5記三分彈，繳出27分、12助攻、8籃板的準大三元，加上當家中鋒恩比德34分，助七六人133：102大勝，明星賽後首戰告捷，也開出慶祝行情。

恩比德（左）與哈登合體。（法新社）

133：102 七六人大勝灰狼

哈登轉戰火箭、籃網、七六人的處女秀，場均至少25分、12助攻，全能身手締造聯盟首見紀錄，恩比德也盛讚，未曾與如此能主導進攻的戰友配合過，「跟我期待的一樣，這輩子還沒有這麼大空檔。」

展現實力的哈登，也打臉外界批評他是「大麻煩」的傳言，「都是媒體亂講，我自認是全聯盟最棒隊友之一。」他強調，與新東家都想證明競爭力，「今晚是好的開始，但還有段漫長的路要走，我們會全力以赴，建立贏球習慣。」

保羅缺陣 太陽終止8連勝

聯盟龍頭太陽少了老牌控衛保羅，深陷苦戰，守不住轉戰鵜鶘後火力兇猛的麥考倫，讓他砍進全場最高32分，102：117終止8連勝。

鵜鶘總帥格林透露，最近與麥考倫、英葛蘭共進晚餐，有助兩人更清楚在全新進攻體系所扮演角色，麥考倫說：「當你在場外與某人建立良好關係，場上更容易有效溝通。」

大帝失手 澄清出走傳聞

湖人與快艇再度上演「洛城內戰」，詹姆斯最後0.7秒底線三分球失手，終場102：105苦吞對戰6連敗，戰績第9也落後第8的快艇2.5場勝差，季後賽亮紅燈，但詹皇澄清出走傳聞，強調對湖人依舊忠誠。

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