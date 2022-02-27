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烏俄運動員 齊促俄停戰

2022/02/27 05:30

效力於義甲亞特蘭大的烏克蘭中場大將馬林諾夫斯基，在歐洲聯賽進球後掀開球衣，露出「烏克蘭不要戰爭」標語。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭受到全球矚目，俄、烏運動員紛紛表達反戰立場，呼籲俄國停止戰爭，盼戰火能盡快停歇。

效力於義甲亞特蘭大的烏克蘭中場大將馬林諾夫斯基，在歐洲聯賽進球後，突掀開球衣，露出「烏克蘭不要戰爭」的政治性標語，但裁判並未給牌和任何警告，隊友也在第一時間上前擁抱，給予安慰。

力挺烏克蘭在國際足壇延燒，歐洲聯賽巴塞隆納與拿坡里之戰，賽前所有球員齊聚一堂，並共同拉起「停止戰爭」的布條；另外，也有克羅埃西亞球迷在觀眾席以烏克蘭國旗的配色，用藍底黃字寫下巨大標語：「支持烏克蘭人」。

效力於PLG職籃的烏克蘭洋將塞瑟夫，近期獲得龐大粉絲的鼓勵，但他坦言，「我1天睡不到4小時，內心忐忑不安，整天都在關注戰爭消息，期盼盡快恢復和平的日子。」

俄羅斯網球名將則成為眾矢之的，盧布列夫和梅德維夫皆遭到大批網友謾罵。盧布列夫坦言，「因為我是俄國人，所以承受許多的批評，但我內心其實非常渴望和平。」賽後並在攝影鏡頭屏幕上寫下，「拜託，停戰吧!」

梅德維夫則說，「此刻我才真心體會到，網球是多麼微不足道，若世界不和平，那比賽勝敗又有何意義?」

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