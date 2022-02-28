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3個月內2度鍍金 詹世昌亞巡第4冠

2022/02/28 05:30

詹世昌昨在亞巡賽皇家盃高球賽奪冠，不但笑納生涯第4座亞巡賽冠軍，還抱走約201萬獎金和一輛汽車。（法新社）

第2輪一桿進洞 抱回汽車

詹世昌在3個月內兩度拿下亞巡賽冠軍。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣好手詹世昌昨在亞洲巡迴賽皇家盃高球賽最後一回合揮出68桿，以總桿265桿勇奪生涯第4座亞巡賽冠軍，3個月內兩度高捧金盃，抱回7萬2000美元（約201萬台幣）獎金。

詹世昌這週在皇家盃表現出色，前3輪都繳出6字頭佳績，第2輪更上演獵鷹秀和1桿進洞的美技，為自己贏回1輛汽車。

一度被追平 抗壓抓鳥秀

昨帶著1桿領先出發的詹世昌，一開賽在第2、4洞就進帳小鳥，雖然一度被追平，還在第11洞吞下柏忌，但他頂住壓力，在第13到15洞連續賺進博蒂，穩住局面；即使緊追在後的泰國好手凱尤坎賈納和韓裔美國選手金時煥最後2洞都抓下小鳥，已無法撼動他的領先位置。

35歲的詹世昌曾於2006年杜哈亞運摘下男子團體銅牌，2008年轉職業後，先後在2016年泰皇盃、亞太鑽石盃和去年11月的普吉島藍峽谷錦標賽奪下亞巡賽冠軍；值得一提的是，這3冠有2冠都在泰國拿下，如今又在泰國高舉金盃，儼然成為他的幸運地。

詹世昌難掩喜悅，直呼在泰國度過很棒一週，不只打出1桿進洞，還拿下冠軍，「老實說，先前在新加坡和沙烏地阿拉伯表現不是很好，所以對於這週並沒有太多期待。正因如此，我專注在擊球節奏上，也盡力打好每一桿，不過，第一回合開局很棒加上第二回合的1桿進洞，都帶給我很大信心。」另外，這週開球恢復水準，也是獲勝關鍵。

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