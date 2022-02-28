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開季15連勝 蠻牛墨西哥驚奇奪冠

2022/02/28 05:30

納達爾締造生涯最佳開季15連勝，笑捧墨西哥網賽冠軍盃。（歐新社）

包辦賽史最年輕最老冠軍

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾昨以2個6：4力退英國諾里，延續生涯最佳開季15連勝，笑捧墨西哥阿卡普爾科男網賽金盃，也成為最年輕及最老的4冠王。

35歲納達爾寶刀未老，揮別傷痛及染疫陰霾，繼2005、13、20年後，賽史第4冠到手。身為墨國球迷最愛，納達爾18歲在此贏得首座金盃，如今35歲的他又以最年長之姿封王，「我第一次來這裡，一切對我都很新鮮，這些年來，你會比18歲時更懂得欣賞每次勝利。」

這項ATP500等級大賽，世界排名前5有4人參賽，結果準球王梅德維夫4強不敵納達爾，茲維列夫持拍砸主審椅子被判失格，西西帕斯也在準決賽輸給諾里，「這很複雜，我居然獲勝。」納達爾坦承，這在幾週前似乎不可能發生，「令人驚訝的是，事情總會在短時間內發生變化，從我無法練習到現在能打球都是。」

ITF取消在俄全部賽事

此外，俄羅斯入侵烏克蘭，震撼全球也引發體壇譴責，國際網總（ITF）代表網壇開了第一槍，決定無限期取消在俄羅斯舉辦的所有賽事。國際游泳總會（FINA）也宣佈，至少拉掉3項俄國登場的國際賽，包括3月8日男子水球世界聯賽聖彼得堡站俄國迎戰希臘、4月8至10日喀山站水上芭蕾系列賽、跳水系列賽。

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