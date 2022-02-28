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UBA》高承恩外線放箭 健行3連勝

2022/02/28 05:30

健行科大高承恩（中）砍UBA生涯新高26分，率隊大勝台藝大。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕以全本土上陣的健行科大，昨首節陷入亂流，第3節及時回神打出29：18攻勢扭轉戰局，尤其傷癒復出的後衛高承恩頻頻在外線開火，砍下UBA生涯新高26分，助隊以91：62大勝台灣藝大，收下3連勝。

義守大學球衣字樣不同遭檢舉，卻意外拐氣，逆轉國體大。 （記者林正堃攝）

大四的高承恩上季因右膝十字韌帶斷裂動刀整季報銷，他坦言，復健期間很痛苦，尤其不能打球。不過，歷經這段煎熬，讓他成長不少，「以前打球很莽撞，不管對方多高，我一樣殺上去，現在會多用一些技巧也會多想一點，還增加肌力訓練的課表。」

健行前次輸給台藝大，昨捲土重來，高承恩說：「真的不想再輸第二次。」教練劉孟竹認為，球員首節的防守心態過於鬆散，得透過休兵日好好練球修正。

近幾季UBA掀起外籍軍團風潮，有外籍生坐鎮球隊戰績都不會太差。這季健行為全本土，高承恩坦言，預賽時確實會怕怕的，「現在還好，我們轉換節奏快，外籍生也不一定守得住我們，反而比較怕像義守那樣的球隊。」劉孟竹也鼓勵球員得趁機會打出自身價值，「若全都是本土球員一樣能贏球，就代表台灣球員還是很棒。」

球衣被檢舉 義守逆勢突襲

另一戰，前3節一度落後16分的義守大學，第4節時被國體大檢舉球衣字樣不同，吞下1次技術犯規，卻也意外「拐氣」，決勝節最後關頭在劉承彥、余祥平帶領下，以75：72逆轉國體大。

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