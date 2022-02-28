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每年談薪太累 許基宏自提「複」案

2022/02/28 05:30

中信兄弟奪冠獲得大幅加薪，許基宏也決定爭取生涯第1紙複數年合約。（中信球團提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕許基宏連續兩年蟬聯一壘手金手套，去年還達成120場全勤出賽，今年可望因為中信兄弟奪冠獲得大幅加薪，他也決定爭取生涯第1紙複數年合約。據了解，許基宏有機會簽下平均月薪至少40萬元的3年合約。

有望簽3年均月薪逾40萬

許基宏指出，不論1年1簽或複數年合約，基本上都不排斥，與經紀公司討論後，考量7月就滿30歲，或多或少想更穩定，才決定向球團爭取複數年合約，「其實還有1個考量，每年都談薪水其實蠻累的，如果可以，不想每年都要談1次。」

許基宏去年打擊率2成90，14轟、68打點，月薪28.5萬元，如果維持1年1簽，中信為奪冠主力球員至少加薪10萬元，他今年月薪起碼38.5萬元，許基宏表示，合約都由經紀公司負責，2年到3年都是選項，「合約應該快簽字了，希望平均有40萬元，不管結果如何，都要感謝球團的肯定。」

中信兄弟昨安排分組對抗賽，許基宏因為右腳有點酸痛，賽前被教練移出先發名單，還被囑咐去防護室好好治療，他表示，酸痛只是正常的疲勞現象，不守備只打擊沒有問題，「教練只是比較謹慎，後面還有很多熱身賽可以上，目前就按部就班準備開季。」

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