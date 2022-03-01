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台鋼選秀效應 預約「第6桌」滿線

2022/03/01 05:30

台鋼集團可望加盟中職，今年7月季中選秀多了「第6張桌子」，熱鬧可期。（資料照，中職提供）

〔記者黃照敦／台北報導〕中職選秀效應提早浮現，台鋼集團搶下第6隊門票，積極拓展人才供應鏈，今年7月季中選秀多了「第6張桌子」，熱鬧可期。除了30歲左右的前中職球員紛紛表態爭取重新回籠，更多高中、大學和業餘成棒球員也蠢蠢欲動，想繼2019年味全龍選秀大舉徵才模式，闖入職棒窄門。本周開打的高中木棒12強賽和下旬登場、多達32隊參賽的成棒春季聯賽，將更受到矚目。

味全季中選秀吸145人

2019年選秀，味全龍選秀效應驚人，共吸引145人投入季中選秀，最終63人獲青睞，雙雙寫下新高紀錄。龍隊共補進32名球員，經過兩年二軍和一軍磨練，整體戰力已經拉近和其他4隊的差距，包括首輪狀元劉基鴻、徐若熙等高中球員以及郭天信和李凱威等大學好手都闖出名號。

台鋼可望循味全模式，除擁有每輪第1順位指名權外，尚可在選秀前四輪額外增加第7順位指名權，今年選秀球員將是台鋼放眼2024年一軍的骨幹。

然而，外界對台鋼進軍中職不免信心不足，原因在企業集團過去和棒壇毫無淵源，不若味全是回歸戰場，也有一批血緣相似的教練和龍迷，登高一呼能喚起龍魂。台鋼一進場就挑最「鋼」的柿子吃，顛覆尋常。

本報掌握，縱橫國內運動行銷、現任T1職籃秘書長張運智是協助台鋼轉進中職前的重要諮詢對象，他認為，台鋼集團有上千億的雄厚資本，大企業跨入職業運動前必定會審慎評估，外界應可放心。

明遞加盟中職意向書

台鋼介入台灣運動圈最早就是兩年前入主台南市足球隊，改名為「南市台鋼隊」在企業聯賽2連霸，台鋼隊總教練羅智聰昨說：「台鋼謝會長（裕民）雖然很忙，未過問球隊行政和訓練的事，他只跟我們說，要作就是作最好的，永續經營，錢的問題不用擔心。」台鋼之後又成立職籃台南台鋼獵鷹隊，接著踏進中職領域，隨著明天依約將第6隊意向書送進聯盟待審，也將一步步揭開中職新夥伴的神秘面紗。

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