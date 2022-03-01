晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台鋼選秀效應》青棒人才庫 平鎮拚「7」喜

2022/03/01 05:30

平鎮伍祐城。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕台鋼將籌組中職第6隊，明天就要向聯盟遞交意向書，多出60個左右的工作機會，高中球員參與選秀意願提升，平鎮和穀保台灣雙強可望出現選秀潮，週四開打的全國木棒12強賽將因第6隊利多發酵，成為青棒好手拚搏的「競選」舞台。

穀保宋嘉翔。（資料照）

平鎮高中近幾年培養多名選秀狀元，江坤宇和林靖凱更已成為職棒指標新秀，今年連同首輪呼聲頗高的游擊手曾子祐，共7位應屆畢業生有意投入選秀，包括投手黃保羅、林詔恩、伍祐城，內野手黃勇傳、陳佳樂和外野手田子杰，仍是中職選秀重要人才庫。

穀保馮皓。（資料照）

平鎮總教練吳柏宏說：「這幾位選手都是原本就想選，或許這幾天新聞出來，會有更多人有意願。」

平鎮曾子祐。（資料照）

中職近三年高中球員選秀狀況

穀保2人挑戰職棒

青棒另一強權穀保家商總教練周宗志透露，應屆畢業生目前有投手馮皓、捕手宋嘉翔有意挑戰職棒，其中宋嘉翔蹲捕評價不錯。

周宗志說：「若第6隊確定當然是好事，改變心意投入選秀的選手應該會更多。教練還是會幫忙評估，有機會選上的會鼓勵，還需要磨練的仍建議先念大學。畢竟職業賽場很殘酷，要幫他們做好心理建設。」

周宗志2019年9月帶台灣隊打下U18世界盃冠軍，影響所及，2020年選秀共有創紀錄的35名高中球員報名、23人入選，都是新高，其中8名冠軍世代好手在前5輪就被搶光，穀保推出7席全上大滿貫，更傳為佳話。

3年選秀60人獲青睞

2019年味全回歸年之後，3年選秀中共計有97名高中球員報名選秀，60人受到青睞，獲選率高達6成2，今年台鋼加盟能否再創紀錄？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。