台鋼選秀效應》青棒人才庫 平鎮拚「7」喜

平鎮伍祐城。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕台鋼將籌組中職第6隊，明天就要向聯盟遞交意向書，多出60個左右的工作機會，高中球員參與選秀意願提升，平鎮和穀保台灣雙強可望出現選秀潮，週四開打的全國木棒12強賽將因第6隊利多發酵，成為青棒好手拚搏的「競選」舞台。

穀保宋嘉翔。（資料照）

平鎮高中近幾年培養多名選秀狀元，江坤宇和林靖凱更已成為職棒指標新秀，今年連同首輪呼聲頗高的游擊手曾子祐，共7位應屆畢業生有意投入選秀，包括投手黃保羅、林詔恩、伍祐城，內野手黃勇傳、陳佳樂和外野手田子杰，仍是中職選秀重要人才庫。

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穀保馮皓。（資料照）

平鎮總教練吳柏宏說：「這幾位選手都是原本就想選，或許這幾天新聞出來，會有更多人有意願。」

平鎮曾子祐。（資料照）

中職近三年高中球員選秀狀況

穀保2人挑戰職棒

青棒另一強權穀保家商總教練周宗志透露，應屆畢業生目前有投手馮皓、捕手宋嘉翔有意挑戰職棒，其中宋嘉翔蹲捕評價不錯。

周宗志說：「若第6隊確定當然是好事，改變心意投入選秀的選手應該會更多。教練還是會幫忙評估，有機會選上的會鼓勵，還需要磨練的仍建議先念大學。畢竟職業賽場很殘酷，要幫他們做好心理建設。」

周宗志2019年9月帶台灣隊打下U18世界盃冠軍，影響所及，2020年選秀共有創紀錄的35名高中球員報名、23人入選，都是新高，其中8名冠軍世代好手在前5輪就被搶光，穀保推出7席全上大滿貫，更傳為佳話。

3年選秀60人獲青睞

2019年味全回歸年之後，3年選秀中共計有97名高中球員報名選秀，60人受到青睞，獲選率高達6成2，今年台鋼加盟能否再創紀錄？

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