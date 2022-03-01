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台鋼選秀效應》成棒即戰力 COPY天威連線

2022/03/01 05:30

郭天信（資料照）

文大教頭憂球隊戰力損

李凱威（資料照）

〔記者吳清正、林宥辰／台北報導〕台鋼如順利通過審核成為中職第6隊，將參與今年7月季中選秀，對有志挑戰職棒的成棒球員是一大福音，味全龍「天威連線」成功效應將重現。文化大學總教練廖敏雄指出，可能再度有不少選手提前投入選秀，雖然對球隊戰力將造成損傷，但是也只能祝福。

2019年味全龍重返中職，當年在選秀會挑選32名球員創紀錄，也使得5隊共選進63人也破紀錄，其中不乏未有實績的成棒球員。

相較之下，去年選秀會因疫情影響，旅外好手提前回台盤據首輪、高中新秀攻佔次輪，加上龍隊人員已飽和，一直到第4輪獅隊選進游擊手楊竣翔才有大學球員入選，業餘成棒好手更是6輪後才獲得青睞，就讀文化大學、後來入選U23世界盃國手的曾宸佐就是遺珠之一，累計大學和業餘成棒共82人選秀，僅7人中選。今年台鋼加盟，業餘球員大受激勵，將捲土重來投入選秀。

本月21日開打的甲組春季聯賽，多達大學22隊和業餘成棒10隊參賽，台鋼隊也可評估從中獵才，選進即戰力先應付明年第一年的二軍賽事，味全龍在2019年選進的第三指名李凱威和第六指名郭天信等人，都是在唸文化大學中途搶搭職棒列車報名選秀，目前「天威連線」已成為龍隊看板球星，今年都晉升20萬月薪俱樂部。一名中職球探就直言，新球隊亟需即戰力，接下來春季聯賽將是尋找可用之兵的管道之一。

提醒球員評估自身實力

2019年文化大學共有10名選手投入選秀會，廖敏雄表示，以上次新球隊加盟的經驗，今年勢必會吸引更多球員參加選秀會，對球隊戰力的確有明顯影響，其實不止是文化，其它傳統大學球隊都可能受到影響，但也不能阻止球員挑戰更高的層級，不過，還是會提醒球員，參加選秀之前要好好評估自己的實力，以免反而造成自己的損失。

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