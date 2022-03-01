訓練重摔頭骨碎 虞子諒奇蹟重生

虞子諒傷勢逐漸復原，將依照醫生、教練的課表，逐漸把強度拉開。（高士特車隊提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕去年風光拿下全運會金牌的自由車新星虞子諒，去年耶誕節在自主訓練時重摔，導致頭骨碎裂、顏面骨折，幾乎毀容，肋骨和鎖骨也斷裂，骨頭還插進胸部，導致肺部積血、氣胸，住進加護病房昏迷近一個月，所幸在醫療團隊全力搶救後奇蹟復原，他預計在年中赴歐洲，展開第一次的旅外生涯。

虞子諒小檔案

自由車新星 歐洲職業車隊看好簽約

虞子諒奇蹟復活，高士特履行合約。（高士特車隊提供）

二十歲的虞子諒是近年國內車壇快速竄起的新秀，連台灣一哥馮俊凱也曾多次點名，認為他未來性十足。不料去年底在台中與盧紹軒、彭源堂等國手集訓後，又求好心切獨自到鯉魚潭自主訓練，才發生意外。

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虞子諒是國內的潛力新星。（虞子諒提供）

時速70撞地 躺20多分鐘才被發現

虞子諒說，「我有很長一段記憶喪失，意外發生的過程已不記得；我用智慧馬錶拼湊事發經過，只知道當時時速破七十公里，應該是遇到障礙物後緊急煞車，在空中翻了一圈後臉部撞擊地面，且躺在地上超過二十分鐘才有民眾發現、緊急送醫」。

在加護病房與死神拔河的虞子諒，經過多次清創和縫合手術後，奇蹟復活。他說，「我張開眼睛的第一刻還以為我在國訓中心，恢復意識後立刻檢查腿部傷勢，很害怕永遠不能再騎車」。

鬼門關前走一遭 名醫父提醒要小心

虞子諒出生在書香世家，父親是台大心臟外科醫生虞希禹；虞子諒從小就熱愛運動，也曾是籃球校隊，在班上功課也名列前茅，並考上成功高中；高中時期與朋友相約騎車，愛上乘風競速的快感，意外開啟自由車生涯。他說，「父親很開明，支持我從事高危險性的自由車運動，即使在鬼門關前走一回，仍沒有逼我放棄，只提醒我以後要格外小心」。

虞子諒傷勢逐漸復原，但左臉仍明顯腫脹，他說，「已沒什麼疼痛感，將依照醫生、教練的課表，逐漸把強度拉開，五月中旬會再進行斷層掃描和複檢，若一切順利才會旅歐」。

歐洲盧比安納高士特職業車隊原本計畫年初要宣布與虞子諒簽約，未料發生意外，但車隊仍看好他，會繼續履行合約。虞子諒說，「很感謝車隊的肯定，一定會努力復健，用更好的成績來回報」。

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