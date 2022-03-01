專家談自由車選手如何自保 護身翻滾 摔車避免重傷

自由車運動協會秘書長蘇青山。（記者廖聿偉翻攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕競技自由車屬於高危險運動，職業選手在下坡時時速常動輒超過70公里，因此如何自保避免嚴重的運動傷害，成為選手必須重視的課題。

張偉顗利用空暇之餘，騎武嶺。（張偉顗提供）

車輛機械故障 也是隱形殺手

前國手張偉顗回憶，他也曾在時速破70時摔車，當時身上大、小擦傷超過60處，所幸沒撞到頭部。他認為，外國車手在接觸自由車運動前都會先學習「護身倒法」，在摔車時盡量不用手撐地，並用身體翻滾來減速，降低傷害。但國內許多車手都是非科班出身，缺乏自我保護的觀念。

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張偉顗也提醒，騎車安全跟技術無關，每次比賽、練習前一定要檢查車子，機械故障才是隱形殺手。

切勿獨行 錯過搶救黃金時間

自由車運動協會秘書長蘇青山是國內車壇資深的裁判，也曾擔任台北市長柯文哲挑戰一日北高的教練，他表示，台灣公路車選手的確要格外小心，因為國內沒有封閉式的訓練場地，加上台灣交通擁擠、混亂，發生意外的機會很高，選手在出發前一定要先熟悉路線，並避免單獨訓練，才不會在摔車、昏迷後錯過搶救的黃金時間。

台灣96自行車協會秘書長康雅屏則認為，在台灣舉辦賽事難度很高，路線除了在山區，也難免會經過省道或市區，因此聯賽須提供競賽型保險，並加強交通管制，才能降低意外的發生。

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