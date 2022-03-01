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T1聯盟》大場面射手 海神逆轉太陽

2022/03/01 05:30

太陽何喬登。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台中報導〕T1聯盟高雄全家海神昨天克服最多16分落後，靠著射手于煥亞飆進5顆三分球、攻下全隊最高26分，加上胡瓏貿下半場覺醒拿14分，在延長賽122：113逆轉台中葳格太陽。

于煥亞飆分 胡瓏貿下半場覺醒

于煥亞前一場對台啤英熊狂飆7顆三分球，昨天延續火燙手感，包括第4節最後2分56秒的追平三分彈，讓球隊看到贏球曙光，海神教練喬伊斯也大讚子弟兵不害怕大場面，總是勇於出手，對球隊貢獻良多。

海神連兩戰打延長賽，前一場輸球收場，但這次改寫結局，于煥亞說：「我一直相信我們一定會贏，我們即便落後還是打出團隊合作的態度跟永不放棄的精神，真的很開心。」

何喬登7顆三分球 無力3連勝

當家球星胡瓏貿前兩節沉寂拿0分，但他下半場找回出手信心，並在延長賽帶動10：0攻勢鎖定勝局，他承認，其實自己狀態不佳，隊友的激勵是最佳良藥，「他們一直告訴我沒事並不斷鼓勵我，這也證明我們就像是家人一樣的球隊。」

烏俄戰爭未歇，昨天兩隊賽前也特別為烏克蘭祈禱，而來自巴勒斯坦的太陽隊洋將桑尼表示，其實自己也曾歷經過戰爭生活，所以特別能感同身受，他說：「一直以為疫情若能結束，世界就會恢復正常生活，但現在卻又出現戰爭，希望所有事情都能趕快回到正軌。」

太陽全隊共3人得分達20分，何喬登發揮射手本色轟進7顆三分球，拿36分，塔克有25分貢獻，桑尼則有20分進帳，但在主場超過4500名球迷力挺下，挑戰3連勝失利。

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