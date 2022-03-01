NBA》恩比德+哈登罰不停 七六人成買犯大隊

恩比德（右二）很滿意與哈登（右一）的搭配。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕七六人當家中鋒恩比德昨繳出全隊最高37分，新同學哈登貢獻29分、10籃板、16助攻，締造轉隊後首次大三元，率隊以125：109擊退尼克收下3連勝；兩人昨共獲得37次罰球，比尼克全隊35次還要多，「買犯」功力一流。

新同學哈登 轉隊首次大三元

哈登在交易大限前從籃網被送到七六人，但先前因腿傷休兵，直到明星賽後才迎來在七六人首秀，該場他繳出27分、12助攻。昨哈登斬獲29分外加10罰10中，成為史上首位在加盟新球隊的前兩戰至少得到25分、10助攻的球員，他說：「身體狀況很好，正在恢復中。」他也不理會外界的批評，「我真的不在意，我只需要為成為最好的球員而下功夫。」

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值得一提的是，恩比德昨27罰23中，創生涯新高，也是聯盟本季最高紀錄，他和哈登這兩戰共獲得59次罰球，聯盟中只有8支球隊近兩戰的團隊總罰球數比他們多，儼然成為聯盟最強的「買犯二人組」。

恩比德很滿意與哈登的搭配，直言這樣的組合無人能擋，會讓防守者疲於奔命，「對手還能怎麼做？哈登是很好的傳球者，所以你要決定是要守我還是守他，但若要其他人幫忙，會變成得放掉塞布林或其他射手。」

七六人下一場將回到費城主場再戰尼克，也是哈登首度在主場亮相。

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