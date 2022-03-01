世界盃男籃資格賽》小將打出驚奇 3戰盡墨仍驕傲

台灣隊本次資格賽3戰盡墨。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊昨在世界盃男籃亞大區資格賽再戰東京奧運銅牌澳洲，「新台灣人」阿提諾砍下全場最高20分、13籃板，但擋不住人高馬大的澳洲在禁區肆虐，最終台灣隊以71：90落敗，本次資格賽3戰盡墨。

台灣隊首戰澳洲以37分差落敗，昨再度交鋒，上半場只落後10分，勉強能與對手抗衡，但第3節進攻當機僅進帳10分，只能看著澳洲揚長而去。台灣隊團隊命中率42.6%，周桂羽、吳曉謹和白曜誠各得10分，而白曜誠發揮穿針引線功力，另貢獻6次助攻。

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這次台灣隊以年輕球員為主，平均年齡僅24歲，陣中包含5名UBA好手和職業隊一、二年級生。這3戰下來，小將們也展現價值，林秉聖首戰對澳洲拿12分、5次抄截，周桂羽在對日本之戰猛轟21分，昨輪到義守大學的白曜誠發揮，主帥帕克讚：「我們有一支不斷成長的隊伍，要讓球員自己還有台灣人感到驕傲。」

年輕球員的進步，阿提諾相當有感，他說：「我們是支年輕的球隊，但從第一天到現在，我感受到球隊變得不一樣，我為大家感到驕傲，也很榮幸代表台灣出賽。」

澳洲隊的奧運銅牌班底凱伊，昨攻下全隊最高14分、11籃板、10助攻，助隊收下3連勝。

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