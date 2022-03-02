吉力吉撈拚金手套 甩開一盜陰影

味全龍吉力吉撈．鞏冠有信心角逐全壘打王，更希望提升阻殺率，挑戰捕手金手套獎。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕味全龍吉力吉撈．鞏冠去年選秀後入隊，只打半個球季就轟出11支全壘打，被看好今年有機會競爭全壘打王，吉力吉撈也很有信心，不過，更想挑戰最高難度的捕手金手套獎。

全壘打王最強挑戰者

吉力吉撈去年出賽54場、203打數，平均每18.45打數1轟，全壘打頻率僅次於以22轟奪得全壘打王的樂天桃猿朱育賢（16.64打數1轟），經過去年熟悉中職比賽環境和投手，吉力吉撈被看好今年全壘打火力再提升。吉力吉撈若能先發蹲捕，搭配2名洋砲，龍隊打線火力將極大化。

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吉力吉撈表示，只要保持身體健康，整季穩定出賽，有信心可以角逐全壘打王，不過，捕手金手套獎應該是最難的獎項，他想挑戰看看，希望更多以捕手的身分出賽，承擔更多守備工作。

阻殺弱是守備大罩門

吉力吉撈去年蹲捕19場，123次守備機會只發生1次失誤，守備率0.992，和最近3年贏得2次捕手金手套獎的統一獅林岱安去年0.996相差不多，不過，跑者嘗試盜19次，吉力吉撈只抓到1次，阻殺率0.053，林岱安是0.316，提升阻殺率將是吉力吉撈挑戰金手套獎的最大課題。

吉力吉撈去年阻殺率低落部分原因是肩膀不適影響傳球，也造成他季末提前關機，吉力吉撈表示，目前肩膀已經沒有問題，仍持續加強肩膀肌力，希望不要影響守備。

除了去除肩傷的陰影，味全總教練葉君璋也可望成為吉力吉撈挑戰金手套獎的助力，葉君璋曾經達成捕手金手套獎3連霸，吉力吉撈期待在葉總的指導之下，今年有不一樣的盜壘阻殺表現。

吉力吉撈上週出現右腳掌挫傷的狀況，導致進度落後，他表示，目前腳已經不會痛，本週先從T座打擊練習開始，下週正常訓練，最慢3月19日開始的公辦熱身賽上場，趕上開季沒有問題。

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