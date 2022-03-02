林智勝有信心 300轟不再是問號

林智勝已適應味全龍的訓練方式，有信心本季達成300轟里程碑。

（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕「大師兄」林智勝連兩天在味全龍練習賽擔任先發三壘手、第4棒，雖然安打還沒有出現，但調整狀況都有按照進度，讓他對於今年達成中職史無前例的300轟里程碑越來越有信心。

林智勝連兩天都只打1打席就退場，昨擊出深遠的右外野飛球出局。他表示，雖然想多打幾次，但教練團希望按部就班，剛開始比賽不要太累，目前打擊的整體感覺還不錯，只是揮棒速度還有點慢，兩打席都打在右外野，距離球季開打還有1個月，還有時間調整。

請繼續往下閱讀...

味全總教練葉君璋表示，不會擔心林智勝的打擊，畢竟是快300轟的打者，如果他還需要擔心，其它人怎麼辦？林智勝這麼有經驗的打者，知道如何調整，教練團不會干涉太多。

調整狀況佳 挑戰今年達陣

林智勝去年追平張泰山保持的中職最多289轟紀錄，年底出席原棒協活動時曾說過，只要保持身體健康，可以穩定出賽，有信心今年達成300轟。他昨也表示，現在身體狀況很好，也已適應味全重質不重量的訓練方式，對300轟越來越有信心。

葉君璋表示，林智勝的一壘守備沒有問題，但很久沒有守三壘，所以讓他多練三壘。不過，兩天來沒有1球打到他的防區，他表示，三壘守備的確要在比賽中找感覺，自辦熱身賽開始會守比較長的局數，希望有更多機會適應三壘守備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法