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台東、新竹參戰 中職33年巡迴11地

2022/03/02 05:30

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒昨公布2022年球季賽程，亮點是台東、新竹兩地重回職棒版圖，分別安排2場、8場比賽，連同花蓮、澄清湖、嘉義市3個非一軍主場，共使用全台11座棒球場。

台東球場暌違14年重返中職戰場，今年將安排2場例行賽。
（中職提供）

中職前次在台東比賽是2008年3月30日的象獅大戰，去年球場增設夜間照明、LED電子計分板等設備，經聯盟秘書長楊清瓏帶隊場勘，今年安排5月24、25日2場，連同花蓮也有8場。

新竹球場原地重建，目前已接近完工。（記者蔡彰盛攝）

新竹2019年在原址拆除重建，工程進度已達98％，下半季安排8場，首戰在7月22日，由味全龍與富邦悍將打3連戰；中職前次在新竹比賽是2016年9月13日，中信兄弟靠現任總教練林威助轟出逆轉滿貫彈以10：7勝義大犀牛。

獅象領銜 4/2洲際開打

今年共安排300場，每隊出賽120場，各隊交手30場，使用11個球場是2016年10個後最多，開幕戰是4月2日下午5點05分，由中信兄弟在洲際迎戰統一獅；今年仍安排午場賽事，自4月10日至5月8日的每個週日，都在下午2點05分開打。

至於其他重要日期，上半季表定7月3日結束，新人測試會、新人選拔會各於6月27日、7月11日舉行；下半季將於7月15日展開，明星賽則在7月30、31日舉行，季後賽、台灣大賽各於10月28日、11月5日開打。

中職2022年各球場首戰

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