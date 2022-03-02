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俄將若不中立 絲薇托莉娜拒戰

2022/03/02 05:30

烏克蘭女網將絲薇托莉娜捐出職業獎金給祖國軍隊及人道組織。（資料照，歐新社）

捐獎金力挺祖國抗俄

〔記者梁偉銘／綜合報導〕烏克蘭網壇齊心抗俄！曾與盧彥勳搭擋雙打的退役名將斯塔霍斯基毅然從軍，返鄉持槍參戰後，2017年贏得台灣女網賽冠軍的絲薇托莉娜，也捐出職業獎金給祖國軍隊及人道組織，並向職業網壇發聲，若俄國與白俄羅斯選手未以中立身分參賽，她將拒絕上場對戰。

本週在墨西哥進行的蒙特雷女網賽，絲薇托莉娜榮膺女單頭號種子，第1輪就強碰俄國的波塔波娃，她在推特表明立場，「烏克蘭選手要求ATP、WTA及ITF，遵守國際奧會要求俄國、白俄羅斯選手只能以中立運動員身分參賽，及不得展示任何與國家有關的象徵、顏色、國旗、國歌等規定。」

絲薇托莉娜也強調，無意怪罪任何俄國運動員，反而向勇敢反戰的選手致敬；只是處境尷尬的波塔波娃支持和平之餘，也直言：「淪為當前局勢的人質」。

俄眾網將表態反戰

俄國發動侵略戰爭，變成全球頭號公敵，連自己人都看不下去，繼新科男網球王梅德維夫呼籲「和平」、盧布列夫寫下「請不要戰爭」後，去年法網女單亞軍的帕芙柳琴可娃也頂住壓力，公開爆料自己與家人、朋友都得在恐懼中表達立場，「我反對戰爭和暴力！個人野心或政治動機，不應該成為行使暴力的理由，這不但奪走我們的未來，也奪走我們的孩子。」

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