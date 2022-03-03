未來男籃一軍 兩校搶先劃位

健行陳范柏彥（記者陳志曲攝）

健行5連勝 安抵大專賽4強

〔記者林岳甫／台北報導〕好手如雲的健行科大，昨在110學年度UBA公開男一級8強賽展現行雲流水的進攻，以及頭號大將陳范柏彥繳出29分、13籃板，最終以111：96力退義守大學，收下8強賽的5連勝，篤定進軍3月19日於台北小巨蛋展開的4強賽。

健行科大谷毛唯嘉（中，記者陳志曲攝）

健行科大高錦瑋（記者陳志曲攝）

健行本屆沒有外籍生助拳，但本土陣容中，有不少球員近年進入國家二軍台灣白隊磨練，但只有主控谷毛唯嘉去年出征亞洲盃附加賽，先吸取國家隊一軍的經驗。陳范柏彥、高錦瑋、簡廷兆尚未打過真正的國際賽，如今籃協提出之後國際賽欲以培養年輕人為主軸的徵召，這票「健行幫」好手都有望中選。

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陳范柏彥 職籃狀元大熱門

據了解，在世界盃亞洲區資格賽第二階段中，陳范柏彥、谷毛唯嘉、高錦瑋都有進入大名單，只是因要打UBA賽事才無緣出征。健行主帥劉孟竹認為，除了陳范柏彥、高錦瑋、谷毛唯嘉，還有簡廷兆、高承恩，5位球員都有不錯的能力，當中更看好陳范柏彥能在國際賽大放異彩。

劉孟竹點出，陳范柏彥除了原本的先天條件優異，在UBA練出運球能力，加上能在三分外線出手，不僅是今年職籃選秀狀元的大熱門，更有機會成為將來的國家隊主力。劉孟竹透露，陳范柏彥每屆都在進步，只是處理球經驗火候不足，若有機會接受國家隊的洗禮，對他而言並非壞事。

值得一提的是，陳范柏彥不僅球技有進步，最珍貴的是身體素質優異，劉孟竹曾在練習賽看見他在對手面前躍起直接完成爆扣，他打趣表示，「我看到那記猛扣，我還以為我在轉播NBA。」

台灣男籃未來式

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