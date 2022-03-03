烏克蘭一姊登高「衣」呼 網壇大震盪

披上烏克蘭國旗色戰袍的絲薇托莉娜（左），以直落二擊敗俄國對手波塔波娃。（美聯社）

披國旗衣開紅 輸家是俄妹

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「烏克蘭一姊」絲薇托莉娜強硬表態，不但促使三大網球組織配合抵制俄國，特地穿上藍黃國旗色球衣的她，也燃燒空前鬥志，為祖國贏得別具意義第一勝！捍衛家園的強烈執念，足與積極返鄉參戰的體壇各路猛將遙相呼應。

墨西哥蒙特雷女網賽，絲薇托莉娜榮膺頭號種子，首輪正好強碰俄國波塔波娃，不滿大會無作為揚言退賽的她，登高一呼讓ATP、WTA及ITF順勢決議遵循國際奧會要求，限制俄國、白羅斯選手不得使用國家名義、旗幟，改以中立身分參賽。職業舞台罕見披上國旗戰袍的烏國一姊，臨場火力全開， 6：2、6：1強勢開胡，「這是非常特別勝利，尤其烏克蘭飽受戰火蹂躪。」

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絲薇托莉娜開胡晉16強，將透過球拍持續發聲，2020年封后的她強調，本週獎金全捐給祖國軍隊和人道組織，「團結全球網壇與烏克蘭站在一起，就是我的使命。」

除了國外奮戰的女將，許多男子選手放棄工作，返鄉投身軍旅抵禦外敵，包括東京奧運空手道銅牌霍魯納、退役網將斯塔霍斯基、上月角逐北京冬奧的冬季兩項國手、2019年世錦賽冠軍皮德魯赫尼等，都加入不同部隊；甚至名氣響亮的四大國際拳王烏希克、洛馬琴科、首都基輔市長克利奇科和弟弟瓦拉基米爾，也拿起槍枝保家衛國，令粉絲們熱血感動。

冬奧19歲新秀 烏俄戰陣亡

不幸的是戰火無情，烏國已折損多位精英運動員，兩名喪生的職業足球員中，加入坦克部隊的薩普洛英勇殉國；馬丁倫柯在首都公寓遭轟炸，與母親一同身亡。至於年僅19歲的冬季兩項新星瑪雷舍夫，則於俄軍砲火猛烈的哈爾科夫戰死沙場，挑戰2026年冬奧夢碎。

此外，國際帕委會宣布，3月4日開幕的北京冬季帕運，俄國與白羅斯同樣僅以中立身分參賽，不列入獎牌榜。

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