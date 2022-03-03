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灰狼命中率52.8％ 柯瑞輸球說重話

2022/03/03 05:30

柯瑞（中）無奈球隊防守疲軟。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞昨對灰狼一戰砍下34分，仍難和明尼蘇達大軍抗衡，灰狼一哥湯斯、D.羅素合砍61分，率隊以129：114獲勝。勇士近8戰只拿2勝，目前以43勝19負位居西部第2，但和第3的灰熊僅剩下0.5場勝差。

勇士近期受到傷病困擾，除了D.格林因傷缺陣達24場，K.湯普森也因生病缺席，昨天迎戰灰狼，灣區大軍團隊三分球命中率僅28.9%，一路被壓著打，勇士總教練柯爾說：「我第一次感覺到我們溝通脫節。」他提到，即便先前輸球，還是能感受到球員的拚勁和防守態度，但這一戰卻很不一樣。

勇士的防守出了不小的問題，灰狼團隊命中率高達52.8%，4人得分上雙，柯瑞說出重話：「沒有好的防守，還給對手很多機會，這樣是無法贏球的。」

詹姆斯（中）賣力演出，仍擋不住獨行俠逆襲。（美聯社）

湖人低迷 詹姆斯無力回天

明星賽後勝場尚未開胡的湖人，昨和獨行俠陷入激戰，雖然紫金一哥詹姆斯在第3節挺身而出連續命中三分球一度超前，但最後一節擋不住獨行俠逆襲，最終湖人以104：109落敗，目前暫居西部第9，和第10的鵜鶘只剩2場勝差，附加賽資格岌岌可危。

在A.戴維斯因傷持續缺陣情況下，湖人再度陷入低潮，詹姆斯昨進帳26分、12籃板，替補上陣的老將「甜瓜」安東尼挹注20分，仍無力率隊取勝。

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