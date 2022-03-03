晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WNBA台裔老闆慣球員 挨罰1400萬

2022/03/03 05:30

蔡崇信（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕同時經營NBA籃網、WNBA紐約自由人的台裔老闆蔡崇信，日前因為讓自由人隊搭乘私人包機，遭到WNBA重罰50萬美元（約1401萬台幣），主要理由是因為這件事違反勞資協議，而罰款金額也創下紀錄。

讓球員搭私人包機 違反勞資協議

雖然是世界女子籃球的最高殿堂，但WNBA球隊的待遇並非如外界想像中優渥，過去球員旅行只能搭乘一般飛機，甚至在改制以前還只能搭經濟艙。因此，能搭包機讓球員相當開心，自由人後衛瓊斯開心地說：「他們像對待NBA球員一樣的對待我們，真的很感謝。」

《運動畫刊》報導，WNBA當中有50%的球隊是NBA球隊所持有，其他球隊則是各自有自己的老闆。因此，有很多WNBA老闆都認為，經營WNBA是做公益，球隊的價值為0，他的投資主要目的是推動女籃。

球隊財力不一，為避免球員都只想去所謂豪門球隊，也讓勞資協議出現特殊規定，像是蔡崇信為球員謀福利，讓他們搭包機卻因高於球隊應給予的福利，導致他被罰款，且原本罰金高達100萬美元，經上訴後才降到50萬美元。

雖然WNBA關注度不及NBA，仍有不少NBA球員積極投入推動女籃和女子運動，像是已故球星布萊恩，過去曾為WNBA拍攝開季宣傳影片，也曾協助球員訓練。今年的明星賽新設立「布萊恩與吉安娜倡議獎」，表揚推動女籃運動有功球員，由太陽後衛保羅獲獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。