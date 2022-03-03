WNBA台裔老闆慣球員 挨罰1400萬

蔡崇信（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕同時經營NBA籃網、WNBA紐約自由人的台裔老闆蔡崇信，日前因為讓自由人隊搭乘私人包機，遭到WNBA重罰50萬美元（約1401萬台幣），主要理由是因為這件事違反勞資協議，而罰款金額也創下紀錄。

讓球員搭私人包機 違反勞資協議

雖然是世界女子籃球的最高殿堂，但WNBA球隊的待遇並非如外界想像中優渥，過去球員旅行只能搭乘一般飛機，甚至在改制以前還只能搭經濟艙。因此，能搭包機讓球員相當開心，自由人後衛瓊斯開心地說：「他們像對待NBA球員一樣的對待我們，真的很感謝。」

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《運動畫刊》報導，WNBA當中有50%的球隊是NBA球隊所持有，其他球隊則是各自有自己的老闆。因此，有很多WNBA老闆都認為，經營WNBA是做公益，球隊的價值為0，他的投資主要目的是推動女籃。

球隊財力不一，為避免球員都只想去所謂豪門球隊，也讓勞資協議出現特殊規定，像是蔡崇信為球員謀福利，讓他們搭包機卻因高於球隊應給予的福利，導致他被罰款，且原本罰金高達100萬美元，經上訴後才降到50萬美元。

雖然WNBA關注度不及NBA，仍有不少NBA球員積極投入推動女籃和女子運動，像是已故球星布萊恩，過去曾為WNBA拍攝開季宣傳影片，也曾協助球員訓練。今年的明星賽新設立「布萊恩與吉安娜倡議獎」，表揚推動女籃運動有功球員，由太陽後衛保羅獲獎。

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