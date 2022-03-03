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老天爺打賞10億 台鋼進軍中職

2022/03/03 05:30

台鋼集團昨赴中職聯盟簽訂加盟意向書，將以「台鋼雄鷹」之名進軍職棒。（記者塗建榮攝）

台鋼集團記者會吸引近30家媒體到場採訪。（記者塗建榮攝）

第6隊雄鷹 簽加盟意向書

〔記者羅志朋／台北報導〕近30家媒體昨擠爆中職聯盟大會議室，當台鋼集團會長謝裕民與中職會長蔡其昌簽訂並展示加盟意向書，現場鎂光燈閃不停，將以「台鋼雄鷹」之名進軍職棒，謝裕民宣示經營雄心，「我們初期已準備好10億資金，5年保證金有信心領回來。」

明年戰二軍 後年上一軍

根據聯盟規定，台鋼簽署加盟意向書起算35天內，須提出經營企劃書，再經常務理事會審核通過，即可正式成為第6隊，7月參與季中選秀並擁狀元籤，明年投入二軍賽，2024年中職一軍重回6隊規模。

台鋼須繳經營保證金3.6億，球團成立滿5年後退還，另付加盟金1.2億和地方棒球振興基金1億，還有許多額外開銷，前味全龍領隊吳德威表明，當初龍隊打一軍賽前至少得燒10億。

台鋼由32家企業組成，以鋼鐵、生技業為主，外界觀望集團能否負荷新球隊成軍龐大開銷，謝裕民強調，「集團近期有資金入袋，老天爺幫我們準備好了，有信心領回保證金。」

謝裕民（記者塗建榮攝）

3.6億保證金 有信心領回

台鋼總部在台南，擁有企業足球「南市台鋼」、T1職籃「台南台鋼獵鷹」，如今職棒第6隊「台鋼雄鷹」將成軍，謝裕民表示，他十分熱衷棒球運動，過去常半夜起床看球，也喜歡看統一獅比賽，近兩年先後經營足球隊、職籃，沒想到能參與中職，盼提倡南部運動風氣，努力經營第6隊。

台鋼雄鷹全力經營高屏地區市場，將以澄清湖球場為主場，屏東為第二主場。（資料照）

不與統一獅在台南搶佔地盤，台鋼雄鷹計畫以澄清湖球場作主場，屏東為第二主場，全力經營高屏市場。雖然過去La new熊、義大犀牛經營澄清湖主場不順遂，不過台鋼董事長王炯棻認為，在高雄市府、聯盟協助下，相信澄清湖球場會愈來愈好，「像選股票一樣，看好未來表現，這就是所謂的本夢比。」

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