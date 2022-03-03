郭俊麟戰猿 帳面數字不洩氣

郭俊麟（左）下丘時與捕手張進德討論配球。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕富邦悍將郭俊麟爭取開季輪值先發，昨天在熱身賽對樂天桃猿先發2局，被擊出2支安打失1分，最快球速143公里，雖然內容沒有很理想，郭俊麟很開心身體狀況是往上走。

春訓實戰 先發2局失1分

昨天是郭俊麟春訓以來首度實戰，全場第1球就被陳晨威安打，1出局後再被朱育賢安打失分，投2局也出現2次四壞球。

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郭俊麟表示，因為是第1場比賽，以直球為主，但是球數領先時的直球沒有控得很好，或是被破壞掉，以致用球數偏多，雖然隊友1次雙殺，2局仍然用了33球，控球還要再加強。

悍將郭俊麟春訓首度實戰對桃猿，最快球速143公里。

（記者廖耀東攝）

郭俊麟之前2次live BP最快球速分別是136和139公里，此戰再提升到143公里，但是郭俊麟表示，感覺還沒有很快，上次live BP身體感覺很疲勞，投球的連動不是很好，請教體能教練後，現在腳的運用好很多，身體狀況是往上走，接下來再要加強變化球的控制。

轉投富邦的陽耀勳擔任第1棒，首戰就強碰老東家，他賽前打擊練習頻頻把球轟出全壘打牆，讓隊友直呼「耀勳太誇張了」，但是開賽後4次打擊都被三振。

富邦洋砲霸帝士和洋投范米特昨晚南下和球隊會合，另一名洋投艾斯凱週末報到，總教練丘昌榮表示，尚未抵台的羅力、優瑪和威迪茲最快4月底才會上一軍，開季最多只有2名洋投，至少需準備3名本土先發，人選還在觀察中，目前大約有八位本土投手以先發調整，郭俊麟也在其中。

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