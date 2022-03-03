大聯盟取消91場比賽 大谷損失慘重

大聯盟主席曼佛瑞宣布賽季縮水。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大聯盟昨和球員工會針對新版勞資協議無法達成共識，主席曼佛瑞宣布取消各隊球季前2個系列賽，確定趕不上台灣時間4月1日開幕戰，睽違27年因勞資不和諧導致賽季縮減。

大聯盟總計取消91場比賽，賽季至少延至4月8日後，原本各隊整季打162場，目前最多只有156場。曼佛瑞指出，深切期望能儘速達成協議，「對於我們沒能達成共識，真的感到很失望。」

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前次勞資問題導致賽季縮減是1994-95年，當時球員發起罷工，多達948場比賽被取消。球員工會發表聲明指出，曼佛瑞和大聯盟老闆們取消開季的幾場比賽，招惹球員和全世界熱愛棒球的球迷反感，雖然令人悲傷，但並不意外。

勞資針對季後賽名單擴編12隊、全面採用指定打擊等制度都達成共識，主要問題卡在金錢面，比如最低年薪保障，大聯盟提案今年70萬美元，與工會的72萬5000美元；豪華稅門檻部分，大聯盟訂在2億2000萬美元，工會提議2億3800萬美元，兩項仍有不小差距。

大聯盟賽季延宕，取消賽事意味球員領不到薪資，大谷翔平可能是最大受害者之一。根據《美聯社》報導，大谷原定2023年季後進入自由市場，但今年只要晚15天開打，他要延後1年才能取得自由球員資格。

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