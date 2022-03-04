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台鋼找雄鷹 高苑4傑近在眼前

2022/03/04 05:30

中職新軍「台鋼雄鷹」期許深耕高屏三級棒球，在地球隊高苑工商捕手潘磊有機會進入雄鷹選秀射程範圍。（記者廖耀東攝）

第6隊效應 在地球隊騷動

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕台鋼集團進軍中職第6隊的影響力，立刻在青棒發酵，也使得高中木棒聯賽第四階段比賽可看性激增。台鋼雄鷹落腳高雄，期盼帶動高屏基層棒球風氣，聯賽今起8強賽，其中3隊就來自高雄。傳統勁旅高苑工商目前有4名選秀候選球員，普門和三民也有不少青棒好手躍躍欲試，搶搭職棒列車。

高苑工商昨以6：5險勝美和高中，連8年晉級8強，今早要跟普門中學進行「高雄內戰」，陣中主力投打辛俊昇、賴丁誌都列傷兵，捕手潘磊扛起全隊攻擊重心腳色，昨天3打數敲2安打，包括1支二壘安打，猛灌3分打點。

潘磊攻守佳 選秀進「捕」亮點

有中職球探指出，潘磊是本屆高中捕手選秀候選之一，跟穀保家商捕手宋嘉翔比起來，雖然守備技能略遜一籌，但打擊能力差不多；另外，玉里高中四棒余羿賢也被點名是不錯的捕手人選。

味全在2019年復出的首次選秀，狂選28輪沒有高中捕手，今年參加選秀的高中捕手較該年整齊，加上有地緣性的高苑捕手，都是台鋼雄鷹不錯的選項。

高苑總教練李來發直言，潘磊是球隊最穩定的打者，守備位置又是不好勝任的捕手，已建議他挑戰中職。潘磊自評攻守穩定，但在球場上的指揮、領導能力還不夠，擋球要更好。

賴丁誌（記者廖耀東攝）

林耀煌（記者廖耀東攝）

高苑另有內野手賴丁誌、外野手林耀煌和投手郭俞延等候選。扛四番的賴丁誌原是高一新星，去年腿部受傷，加上木棒聯賽低潮，連自己都覺得會選秀落到低順位甚至沒機會，不過在表哥陳子豪的鼓勵下，他仍決定挑戰職棒。

郭俞延（記者廖耀東攝）

郭俞延仍在評估是否參加選秀，但不諱言第六隊的加入，讓他更想投入，從剛進高苑球速不到140公里，到現在高三已達146公里，加上身材條件不錯，是台鋼雄鷹的「地緣性選項」。

李來發認為，新球隊落腳高雄，對南部選手有很大幫助，但也提醒小球員職棒很現實，「就算進職棒容易，2年被淘汰也沒用，先把基礎打好，以實力為重。」

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