味全帶貨王 台鋼首輪跟進選平鎮?

曾子祐（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕味全龍在2019年復出首次參加選秀時，首輪投打都選平鎮球員當建隊基石。高中大物游擊手曾子祐在木棒聯賽持續活躍演出，被視為首輪熱門人選，「平鎮軍」成為新球隊建隊基石的可能性再度浮現。

游擊大物曾子祐 選秀熱門

平鎮目前有7名選秀候選，包括三棒田子杰和四棒曾子祐，他們昨對玉里高中化身為「打點機器」，幾乎每個打席都貢獻打點，聯手猛敲5安灌7分。曾子祐升上高三接任隊長，扛四棒擔任游擊手，展現領導能力。

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被問到曾子祐能否在職棒新球隊擔任領導角色，總教練吳柏宏認為，不該說是領導，畢竟職棒是不同層級，應該交給更資深的球員，「不過子祐在球隊擔任隊長，可以揣摩這樣的感覺。」

平鎮前一個主戰游擊手江坤宇，現在已是中信兄弟最倚賴的中線領導，若比較兩人高三時期狀態，曾子祐更具身材優勢，且有扛四番經驗。曾子祐說，中心棒次壓力會大一點，站上打擊區必須更謹慎、更有鬥志。

被看好是選秀首輪人選，曾子祐自評攻守都還沒到可站穩中職的地步，「距離選秀還有幾個月，守備要更穩定，必須加強打擊力道和確實度。」

平鎮今再戰穀保 面子之爭

平鎮在聯賽四搶三的第三階段，以1：4輸給穀保家商，中止聯賽44連勝紀錄，今天將二度強碰穀保尋求復仇機會。吳柏宏直言，這場跟第三階段的臨場調度會不同，相信打起來的氛圍也不一樣。

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