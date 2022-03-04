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遇到大停電 古林睿煬猜球速

2022/03/04 05:30

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅昨天進行春訓以來的第1場分組練習賽，白隊先發投手古林睿煬面對10名打者沒有被擊出安打，飆出5次三振，胡金龍3打數無安打。

古林睿煬昨在獅隊分組賽先發，2局飆出5次三振。（記者李惠洲攝）

獅分組賽先發 2局無失分

由於練習賽設定投手1局投20球，昨天用球精簡的古林睿煬先發2局，一開賽連拿8個出局數，才被對手靠失誤上壘，林子崴中繼1局連續解決5名打者，包括3次三振。

古林睿煬表示，之前只投過1次live BP，昨天主要在適應面對打者的感覺，原本也想看看現在球速到那裡，不料比賽時全台大停電，測速槍無法使用，雖然不知道球速，但投球感覺滿順的，進度很順利。

古林睿煬去年第1次擔任開幕戰先發，對中信兄弟頻頻飆出150公里以上的火球，但是投4局失4分吞敗。古林睿煬表示，有機會當然想再投開幕戰，不是說雪恥或復仇，而是希望能有不一樣的表現。

胡金龍（記者李惠洲攝）

胡金龍擔任白隊第1棒，3次打擊分別是滾地球、飛球和三振出局。他表示，因為已超過1年半沒有比賽，設定積極出棒，下一場會改變攻擊策略，試著多選球。

統一總教練林岳平指出，胡金龍揮棒的時間點和跟球都還不太理想，不過，畢竟是老經驗的選手，知道怎麼調整，接下來的練習賽和熱身賽，都會安排在第1棒。

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