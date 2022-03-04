俄與白俄 禁止參加北京冬帕運

北京冬季帕運今開幕，烏克蘭選手把握機會加緊練習。（路透）

IPC緊急加入抵制行列

〔記者粘藐云／綜合報導〕俄羅斯日前入侵烏克蘭，造成不少傷亡。為譴責俄羅斯的行為，體壇群起抵制，昨國際帕拉林匹克奧會（IPC）宣布，北京冬季帕運將禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員參賽。

北京冬季帕運將在今天開幕，原本IPC開放讓俄羅斯和白俄羅斯人以「中立者」身份出賽，不使用國名、國歌及國旗也不列入獎牌榜，但這決定一出，遭到許多國家撻伐，昨IPC緊急召開會議後政策急轉彎，禁止俄羅斯和白俄選手參賽。

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IPC主席帕森斯說：「過去的12小時裡大多數成員都與我們聯繫過，並告訴我們，若不重新考慮這個決定，將產生嚴重後果。」他也向俄羅斯運動員喊話，「對於被影響的運動員感到抱歉，但這是因為你們的國家違反奧林匹克停戰協議，讓你們成為受害者。」目前已知俄羅斯帕運選手有71人，烏克蘭則是20人。

NBA停止在俄商業活動

除了帕奧會下重手禁賽，昨天NBA也宣布，將停止所有在俄羅斯的商業活動，包含轉播等。不過，外媒指出，這對於NBA財務並沒有太多影響，現階段NBA沒有俄羅斯球員，且俄羅斯也是在10年前才開始有NBA轉播，該國並非NBA主要市場。

體壇群起抵制，包含冬帕運、NBA、足球、排球、羽球、網球、柔道、田徑、滑冰等運動都頒布與俄羅斯相關禁令，這也對俄羅斯選手造成莫大衝擊。

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