晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

俄與白俄 禁止參加北京冬帕運

2022/03/04 05:30

北京冬季帕運今開幕，烏克蘭選手把握機會加緊練習。（路透）

IPC緊急加入抵制行列

〔記者粘藐云／綜合報導〕俄羅斯日前入侵烏克蘭，造成不少傷亡。為譴責俄羅斯的行為，體壇群起抵制，昨國際帕拉林匹克奧會（IPC）宣布，北京冬季帕運將禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員參賽。

北京冬季帕運將在今天開幕，原本IPC開放讓俄羅斯和白俄羅斯人以「中立者」身份出賽，不使用國名、國歌及國旗也不列入獎牌榜，但這決定一出，遭到許多國家撻伐，昨IPC緊急召開會議後政策急轉彎，禁止俄羅斯和白俄選手參賽。

IPC主席帕森斯說：「過去的12小時裡大多數成員都與我們聯繫過，並告訴我們，若不重新考慮這個決定，將產生嚴重後果。」他也向俄羅斯運動員喊話，「對於被影響的運動員感到抱歉，但這是因為你們的國家違反奧林匹克停戰協議，讓你們成為受害者。」目前已知俄羅斯帕運選手有71人，烏克蘭則是20人。

NBA停止在俄商業活動

除了帕奧會下重手禁賽，昨天NBA也宣布，將停止所有在俄羅斯的商業活動，包含轉播等。不過，外媒指出，這對於NBA財務並沒有太多影響，現階段NBA沒有俄羅斯球員，且俄羅斯也是在10年前才開始有NBA轉播，該國並非NBA主要市場。

體壇群起抵制，包含冬帕運、NBA、足球、排球、羽球、網球、柔道、田徑、滑冰等運動都頒布與俄羅斯相關禁令，這也對俄羅斯選手造成莫大衝擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。