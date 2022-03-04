開罰黃郁婷 體育署停止補助2年

黃郁婷（資料照，美聯社）

冬奧言行引連串爭議

〔記者粘藐云／台北報導〕競速滑冰女將黃郁婷日前在北京冬奧爆發一連串爭議，包含穿中國隊隊服、社群媒體發言不當等，在國內引發民怨，昨體育署公布專案會議結果，自即日起停止補助2年的專案培訓及參賽經費。

黃郁婷在冬奧前因上傳穿中國隊隊服影片引發爭議，賽事期間發言及賽後在社群媒體上和網友對嗆等措舉，都令民眾反彈，日前行政院長蘇貞昌要求體育署調查，並做出適當懲處。

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體育署前晚召開專案會議，邀請中華奧會、滑冰協會及5位法律專家與會，並安排人在國外的黃郁婷和父親兼教練黃錦龍透過視訊參與會議。

黃郁婷與會表達歉意

會議中相關委員讓黃郁婷針對這次事件進行說明，她也為自己的行為表達歉意。

體育署競技組長藍坤田表示，隊服事件爆發後，代表團已屢次提醒她得謹言慎行，但她仍一再出現爭議行為，「這有違國家代表隊身分和民眾期待，也傷害代表團形象，不符合政府補助經費培訓選手的目的跟效益。」

體育署決議自即日起停止補助黃郁婷培訓、出賽經費，但過去的經費及國光獎金，將不會追回。

藍坤田表示，接下來將盡速研修「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」，預計6月世大運前可完成，給選手更明確的規範。但這可能牽涉言論自由等問題，藍坤田說：「這並非限制選手言論，而是希望國家隊選手都能謹言慎行，因此訂定一個大方向、通則。」

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