UBA冠軍前哨戰 政大氣走健行

政大昨氣走健行，拿下UBA4強頭號種子。（記者塗建榮攝）

張鎮衙致勝三分彈

〔記者林岳甫／台北報導〕被視為UBA公開男一級冠軍熱門的政大、健行昨展開「冠軍前哨戰」，即使兩隊確定晉級4強，照樣來真的，政大靠林彥廷22分、10籃板，加上張鎮衙末節1分01秒的致勝三分彈，以84：75氣走健行，確定拿下4強頭號種子。

政大在預賽以5分之差不敵健行，且8強又少了外籍生丁恩迪、歐力士與主控游艾喆，但昨全員展現團隊意識，各司其職。主帥陳子威透露，在傷兵潮期間能拿下這場勝利對球隊很重要，可增添子弟兵的信心。

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對政大的利多消息是，蟬聯UBA助攻、抄截王的游艾喆，腦震盪狀況有明顯改善，有望在4強賽復出，至於丁恩迪得視近兩週的訓練狀況而定。

此外，張鎮衙和健行陳范柏彥被視為今年職籃選秀的狀元大熱門，陳子威昨賽前特地激勵張鎮衙，而他也回應陳子威，「我們是最佳團隊！」他除了砍進致勝三分球，願意勤做苦工，看在陳子威眼裡滿是感動。

世新、萬能晉級4強

世新大學以67：60逆轉國立體大，奪下4強資格。本屆「最強黑馬」萬能科大，則靠外籍生蓋比繳出22分、18籃板，以81：68力退台灣藝大，收下隊史首張4強門票。

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