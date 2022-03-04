馬斯開特挑戰賽》師徒搭檔 莊彭配闖4強

莊智淵（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕首度在國際賽合作的「師徒檔」莊智淵／彭王維，昨在WTT挑戰賽馬斯開特站男雙8強戰，以3：1力退印度的塔卡爾／沙哈，闖進4強，今天將和紐汀克（比利時）／迪亞斯（波蘭）爭奪決賽門票。

彭王維（資料照）

2018年克羅埃西亞公開賽和孫嘉宏聯手獲得男雙亞軍的彭王維，首次和曾獲世錦賽男雙冠軍的莊智淵搭檔，他說，「能跟淵哥配當然很興奮啊 !雖然也會緊張，但內心會比較安定一些，他要我放開來打，這兩場配下來感覺滿好的。」

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鄭黎配混雙同晉4強

混雙賽事，同樣首度在國際賽搭檔的黎昕祐／鄭怡靜，在8強戰以直落三擊退世界排名第二的法國組合萊貝松／袁嘉楠，四強戰將對決中國的王楚欽／陳幸同。

首次入選成人國手的黎昕祐表示，「昨天第一次和怡靜學姊搭配，難免有些壓力，今天就是放開來打，打好自己的球，畢竟對手也沒很誇張的強。」

單打賽事，女單第二種子台灣一姐鄭怡靜，首輪意外以0：3輸給世界排名72的盧森堡女將德努特。世界排名28的陳思羽也連丟3局，不敵世界排名38的中國好手何卓佳，止步32強。41歲老將莊智淵在男單16強戰，也以1：3遭去年世界青少年男單冠軍中國小將向鵬逆轉。

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