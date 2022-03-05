第6隊操盤問葉總 「台鋼比味全幸運」

味全龍總教練葉君璋掛保證，中職新軍台鋼雄鷹不用擔心挑不到好手。

（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕台鋼雄鷹可望以第6隊之姿進軍中職，外界擔心台鋼選手來源有限，恐怕沒有太多好手可挑，和各隊戰力落差大，但味全龍總教練葉君璋掛保證：「基層棒球蓬勃發展，不用擔心沒好手。」

味全透過兩次季中選秀與兩次擴編選秀，簽到徐若熙（左）與曾陶鎔等潛力股與即戰力。（資料照）

新球隊選秀 先有量再求質

味全重返中職前兩年季中選秀，依序挑32、11人，簽下徐若熙、王維中、郭天信和李凱威已是一線戰將。葉總解釋，第一次選秀需要選手的「量」，再加上一點天分，畢竟球員足夠才能打二軍賽，第二次選秀注重選手的「質」，選材思維不同。

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當年味全透過兩次擴編選秀網羅8人，其中王玉譜、羅華韋、吳東融和陳品捷現為龍軍骨幹，曾陶鎔、劉時豪也是球隊所需戰力，充分扮演母雞帶小雞角色。

有5隊可選材 雄鷹保證豐收

「我覺得台鋼算幸運。」葉總認為，味全只能從4隊挑人，台鋼有5隊可挑，且各隊可用之兵比當年擴編選秀還多，在保護名單外一定有一軍即戰力可選，他強調，「絕對比我們好選。」

兩條路治軍 買FA或養青年軍

葉總表示，過去他在小聯盟新人聯盟層級當教練4年，接味全教頭有機會將美職所學套用在新球隊，更傾向訂定計畫和目標，培育大量年輕球員，「台鋼也可走另一條路，花大錢買FA球員直接提升戰力，再找各隊戰力外球員，當然，花錢、培養兩條路並行也可以。」

台鋼教頭人選未定，葉總認為，新球隊總教練想法、做法一定要與與公司一致，成軍過程須不斷溝通協調，不只要符合外界期待，還要符合老闆期待，「味全龍照我想法一步步去做，到最後感覺這球隊還不賴，有像個樣子了，過程很有趣也充滿挑戰。 」

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