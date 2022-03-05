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平鎮插旗中職 徐若熙後繼有人

2022/03/05 05:30

平鎮高中投手伍祐城今年確定參加中職選秀。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕徐若熙和古林睿煬去年在中職賽場大活躍，擦亮平鎮高中投手招牌，今年選秀至少有黃保羅、林詔恩、伍祐城3投參加，林詔恩和伍祐城昨在木棒聯賽8強賽封鎖穀保家商，助隊以8：1提前7局扣倒，報了第三階段落敗的一箭之仇。

伍祐城直球敢衝 像學長

平鎮的木棒聯賽跨屆44連勝在上一場遭穀保中斷後，昨成功雪恥挺進4強。左投林詔恩接替先發投手陽念恩，中繼2.1局無失分，伍祐城在6局上遇滿壘危機，最終1.2局關門成功。伍祐城曾詢問味全龍的學長吳秉恩職棒環境，期望選秀前加強球速，在3投中的球質最好。

「如果他被開發出來，投球型態很像徐若熙很像。」平鎮投手教練羅健銘表示，伍祐城的直球很會衝，類似徐若熙，「若熙好在有指叉變化球，祐城可朝他的型學習。」

黃保羅（資料照，學生棒球聯盟提供）

平鎮高中投手林詔恩今年確定參加中職選秀。（記者廖耀東攝）

林詔恩昨狀況不太好，中繼2.1局有3次四壞，但控球和左投都是優勢，屬於先發型投手，滑球、曲球和變速球都是他的武器。

在3投中，昨未登板的黃保羅擁有最快球速，盃賽測出最速148公里，但在運動科學測試時曾亮出150公里。羅健銘認為，潛力還沒完全開發，很有未來性，「優勢是控球不錯，只不過直球的尾勁，不像伍祐城那麼會跑。」

平鎮靠著穀保多次守備失誤，提前7局扣倒奪勝晉級４強。
（記者廖耀東攝

平鎮7局克穀保 晉4強

穀保目前確定2人參加選秀，投手馮皓昨對平鎮中繼4局僅被敲1支安打失1分，捕手宋嘉翔雖無特殊表現，仍是今年不錯的高中捕手候選。另有3名投手林華偉、沈家羲、邱緯綸，仍猶豫是否參加選秀。

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