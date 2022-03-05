高苑晉級英雄 對台鋼有一點動心

高苑工商鍾允華投出8局無失分生涯代表作。 （記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕高苑工商鍾允華告別肩傷陰霾，繳出8局無失分的生涯代表作，率隊在「高雄內戰」以4：0完封普門中學，連續2年闖進高中木棒聯賽4強，鍾允華雖已參加大學測試，高雄多1支職棒隊著實增加選秀意願。

鍾允華先發8局無失分

高苑有4名球員預定參加中職選秀，目前不包括鍾允華，去年4月東岸聯盟傷到肩膀，花了不少時間休養，剛從肩傷復出的他說，選秀還要再討論，「目前身體狀態，大概只有傷前的7、8成，不過出現第6隊，有提升參加意願。」

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高苑在木棒聯賽傷了2大投打主將辛俊昇、賴丁誌，一路走來跌跌撞撞，鍾允華在8強賽挺身而出，讓總教練李來發直言很不容易，「其他選手受傷，當英雄就是要抓住這個機會。」

賴丁誌前天跑壘撞到守備員受傷，昨高掛免戰牌，代班四棒的當家捕手潘磊再成為關鍵打者，單場雙安都在得點圈有人擊出，進帳2分打點，持續提升選秀評價。李來發指出，4強不容易，壓力特別大，選手有展現拚勁，咬住戰況。

高苑明早在4強賽強碰3連霸的平鎮高中，力拚睽違7年晉級冠軍戰；另一支高雄隊伍三民高中，昨以3：2險勝南英商工，將和桃園大溪高中爭第二張冠軍戰門票。

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