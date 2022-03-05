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SBL》裕隆24次失誤贏球 挨罵小兵心態

2022/03/05 05:30

〔記者廖聿偉／新北報導〕休兵超過1個月的SBL超級籃球聯賽昨於輔仁大學體育館重燃戰火，裕隆擺脫上半季低潮，洋將瓊斯轟下全場最高25分、23籃板，班霸則貢獻23分、12籃板，聯手率隊以84：80力克台銀，下半季首勝開胡。

班霸（記者塗建榮攝）

裕隆末節一度領先15分，最後卻驚險獲勝，主帥邱大宗說，「球員太想贏球，反而忽略基本功，這場失誤多的可怕。」裕隆全隊發生24次失誤，台銀僅11次。

本季裕隆少了呂政儒、簡浩、林宜輝和李愷諺等大將，邱大宗點名中生代球員胡凱翔、盧冠良和盧冠軒等人接棒，但表現都不突出，昨僅盧冠軒得分上雙，但投籃命中率不及4成。

裕隆胡凱翔。（記者塗建榮攝）

邱大宗認為，「這批球員實力沒問題，但心態還不夠成熟，還把自己當作小兵、小卒，關鍵時刻容易手軟，信心也不夠。」

30歲的胡凱翔季前被點名接棒球隊一哥，但仍持續迷航，昨只貢獻8分，還發生6次失誤。他說，「今年合約到期，太想拚出身價，反而患得患失，希望下半季能盡快調整，拚出佳績。」

裕隆下半季仍用單洋將作戰，邱大宗表示， 疫情影響簽證速度，另一名洋將預計下週抵台，等隔離結束會加速磨合，最重要的是季後賽必須達到最佳狀態。

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