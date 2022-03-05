晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

杜蘭特復出 籃網第31種套路沒贏

2022/03/05 05:30

杜蘭特（右）昨復出攻下31分，籃網仍吞3連敗。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕養傷47天的杜蘭特昨天復出砍下31分，但籃網並未打出慶祝行情，浪費最多16分領先，終場107：113遭熱火逆轉，吞下3連敗。

杜蘭特在1月15日因左膝韌帶拉傷缺陣，期間籃網僅5勝16敗，只有西部墊底的火箭和尼克比他們戰績更糟。

缺席21場後再次亮相的杜蘭特，上半場就攻下17分，不過熱火在第3節後來居上，而杜蘭特第4節最後57.9秒的超前三分球失手，未能助隊挽回頹勢。

值得一提的是，這是籃網本季排出的第31套先發陣容，也是杜蘭特首次與卓吉奇和小柯瑞、卓蒙德配合，他認為，隊友磨合沒有公式，也沒有時間限制，「有時可能打1場，有時則要20場，才會找到最適合的模式。」而杜蘭特也提到，「我感覺很棒，在場上會打得更自在，表現也會越來越好。」

只是留給籃網的時間沒有太多，現在以32勝32負排東部第8，杜蘭特得與新隊友培養默契，B.西蒙斯因背傷不確定何時能復出，厄文只能打客場的狀況也還未得到解答，要以全陣容出擊可能得等到4月。

湖人以111：132慘敗給快艇，本季4次「洛城內戰」都輸球，且已吞下對戰7連敗，前次贏球得追溯至2020年7月，詹姆斯賽後只簡單表示：「快艇是更出色的隊伍。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。