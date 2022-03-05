杜蘭特復出 籃網第31種套路沒贏

杜蘭特（右）昨復出攻下31分，籃網仍吞3連敗。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕養傷47天的杜蘭特昨天復出砍下31分，但籃網並未打出慶祝行情，浪費最多16分領先，終場107：113遭熱火逆轉，吞下3連敗。

杜蘭特在1月15日因左膝韌帶拉傷缺陣，期間籃網僅5勝16敗，只有西部墊底的火箭和尼克比他們戰績更糟。

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缺席21場後再次亮相的杜蘭特，上半場就攻下17分，不過熱火在第3節後來居上，而杜蘭特第4節最後57.9秒的超前三分球失手，未能助隊挽回頹勢。

值得一提的是，這是籃網本季排出的第31套先發陣容，也是杜蘭特首次與卓吉奇和小柯瑞、卓蒙德配合，他認為，隊友磨合沒有公式，也沒有時間限制，「有時可能打1場，有時則要20場，才會找到最適合的模式。」而杜蘭特也提到，「我感覺很棒，在場上會打得更自在，表現也會越來越好。」

只是留給籃網的時間沒有太多，現在以32勝32負排東部第8，杜蘭特得與新隊友培養默契，B.西蒙斯因背傷不確定何時能復出，厄文只能打客場的狀況也還未得到解答，要以全陣容出擊可能得等到4月。

湖人以111：132慘敗給快艇，本季4次「洛城內戰」都輸球，且已吞下對戰7連敗，前次贏球得追溯至2020年7月，詹姆斯賽後只簡單表示：「快艇是更出色的隊伍。」

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