不只撤銷普廷黑帶 WT封殺俄參賽權

〔記者林岳甫／綜合報導〕俄羅斯日前入侵烏克蘭，造成不少傷亡，為譴責俄羅斯，體壇群起抵制，昨世界跆拳道總會（WT）、國際舉重總會（IWF）也宣布禁止這俄國與白俄羅斯選手參賽。

俄國總統普廷曾是跆拳道黑帶九段。（資料照）

國際舉總延長禁賽令

目前包括北京冬季帕運、NBA、足球、排球、羽球、網球、柔道、田徑、滑冰等運動，都頒布與俄羅斯相關禁令，只要俄國不停火，抵制還會持續。

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WT日前先撤銷俄國總統普廷2013年拿到的黑帶九段最高榮譽，並規定俄羅斯、白俄選手只能以中立國家方式參賽。WT昨拉高禁令規格，將禁止兩國選手參賽，此舉恐讓東京奧運男子80公斤級金牌赫拉佐夫短期間都無法參賽。

NBA昨天國王與馬刺的比賽，馬刺隊主場螢幕出現烏克蘭國旗。（今日美國）

俄羅斯過去在舉重界惡名昭彰，2014年被懷疑有系統性的使用禁藥，加上政府、藥檢單位捏造檢查報告，因此IWF對俄國選手已禁賽至2022年，如今俄國出兵攻打烏克蘭，IWF決定禁令延續。

26國體壇醞釀聯手抵制

至於南韓媒體報導指出，英國數位、文化、媒體和體育大臣多里斯召開視訊會議，邀美國、日本、南韓、荷蘭等26國討論抵制對策，提到體育在國際關係中的重要性，因此應從體壇提出制裁行為。

會議中已有草案出爐，將規定任何國際賽不授權給俄國、白俄舉辦，並禁止兩國隊伍、個人參加所有體育賽事，相關贊助、投資也都不允許。

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