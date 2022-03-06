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NBA狀元爆扣登台 只生猛一節

2022/03/06 05:30

辛巴（左）擋住班尼特進攻後，班尼特頭直接靠在他胸前。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新竹報導〕PLG高雄鋼鐵人新洋將2013年NBA選秀狀元班尼特，昨來台首秀攻下20分、9籃板、2助攻及3次抄截，但逾2個月未比賽，體能、節奏尚未調整到位，鋼鐵人又擋不住新竹攻城獅洋將辛巴，最終以87：97吞下4連敗，戰績4勝10負在聯盟墊底。

鋼鐵人班尼特 20分9籃板

班尼特昨先發上場，首節打得生猛有力，還上演一記抄截後快攻雙手爆扣，但體能有待提升，不少次進攻都步履蹣跚，被換下場休息也氣喘吁吁。

班尼特昨三分球僅9投2中，他坦言，「我進攻選擇都不理想，三分球出手太勉強，接下來會努力把體能調整好，並多利用切入增加進攻破壞性。」

鋼鐵人新洋將班尼特初亮相，首節就上演抄截後快攻雙手爆扣，震撼全場。（記者林正堃攝）

鋼鐵人主帥貝瑞、主控陳又瑋都認為，班尼特身手不凡，相信只要經過更多訓練並融入團隊，絕對可以做出貢獻。

鋼鐵人王柏智（左）賣力對抗攻城獅辛巴。（記者林正堃攝）

辛巴默契有解 攻城獅收成

班尼特昨和好友辛巴同場較勁，辛巴19投10中，攻下27分、18籃板，幫助球隊在油漆區進帳60分，遠勝鋼鐵人的26分。

上季無球可打的辛巴，本季加盟攻城獅後成為進攻核心。不過，辛巴有時因體能下滑影響表現，或和隊友默契不佳導致在場上白忙一場，攻城獅農曆年後及近兩週休兵，特地為辛巴特訓，不僅強化他的體能，也努力提升和隊友的默契，昨辛巴被對手包夾時都能把球傳給外線埋伏的隊友，進攻變得更靈活。

另一戰，桃園領航猿洋將羅賓森繳出22分、12籃板，加上「本土雙槍」施晉堯15分、盧峻翔12分，終場以81：77氣走台新夢想家，戰績4勝7負僅優於鋼鐵人。

ＰＬＧ話題洋將同場較勁

NBA資歷洋將 PLG首戰表現

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