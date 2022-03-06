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SBL》巴克利回鍋秀 貢獻台啤40分

2022/03/06 05:30

台啤巴克利（中）爆砍40分宣告強勢回歸。（籃協提供）

〔記者廖聿偉／新北報導〕SBL鳳還巢的洋將巴克利，本季初登板就上演飆分秀，27投17中，豪取全場最高40分，率台啤以92：79擊退裕隆，戰績12勝1敗持續獨走。

台啤日前將季初表現出色的蓋樂威和多拉摩爾都送至T1台啤英熊，但球隊換人動作神速，立刻補進巴克利和曾來台打過瓊斯盃的加拿大籍中鋒波斯特，兩人昨初次亮相，波斯特仍在適應，出賽20分鐘，7投2中，僅貢獻4分。

巴克利曾在2019年透過SBL史上首度的「洋將選秀會」，以榜眼之姿加盟台啤，該季繳出19.1分、8.4籃板，拿下年度最佳洋將和第一隊殊榮；如今重返熟悉的環境，首戰就發飆，末節在大幅領先時還秀了一次灌籃大賽等級的精彩扣籃，技驚全場。

巴克利說，「能重回台灣打球既興奮又開心，我努力做好準備，連休假也在練球，就是希望能無縫接軌，幫助球隊取勝。很感謝教練和隊友的協助，讓我能用最短的時間融入球隊戰術、體系。」

另一場，台銀靠著首節23：9的猛攻，一路壓著九太打，洋將蓮恩轟下全場最高29分、外加17籃板，前鋒周暐宸進帳12分，終場90：79獲勝，戰績9勝4敗穩居第2。

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