哈登做了什麼 馬克西判若兩人

馬克西（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA明星後衛「大鬍子」哈登季中交易至費城，幫助七六人翻身成頂級強隊，昨他僅出手10次，就高效率的進帳25分，外加11助攻，小將馬克西則轟下全場最高33分，聯手率隊125：119逆轉擊敗騎士，笑納5連勝，明星賽後未嘗敗績。

哈登日前透過交易案與B.西蒙斯互換，披上費城球衣、出賽4場，球隊全勝，且場均得分高達126.5分；在哈登來之前，七六人場均得分僅108.5分。哈登認為，「目前的確繳出不錯的成績單，但樣本數還太小，我們仍須利用剩下約20場例行賽，加快磨合的腳步。」

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年僅21歲的馬克西成為最大受益者，哈登來到球隊後，他場均得分暴增至26.8分，三分球命中率高達7成；此役在第三節挺身而出，單節獨拿14分，幫助球隊克服全場最多21分的落後，後來居上。

西部鵜鶘在明星賽後則判若兩隊，昨英葛蘭轟下全隊最高29分、麥考倫則貢獻24分，終場124：90大勝爵士，戰績27勝36敗，排名第10，擠進附加賽名單，同時距離第9的湖人也僅有0.5場勝差。

鵜鶘此役火力全開，全場最多領先達37分，明星賽後4戰全勝，且近3戰場均勝分差超過25分，成為NBA史上首支勝率低於5成（至少10場比賽），卻能連續大勝對手25分以上的球隊，同時也是史上唯一，連三場轟破120分且失分都在95分內的球隊。

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