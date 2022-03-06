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冬帕運挺烏演說 中國粗暴消音

2022/03/06 05:30

北京冬帕運開幕典禮，國際帕委會主席帕森斯致詞時，被中國口譯員選擇性翻譯。（取自官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕北京冬季帕運前晚開幕，國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯致詞時提到反對戰爭侵略、支持世界和平等，這段話卻被中國口譯和手語翻譯直接略過，也讓中國對於烏俄戰爭的立場引起國際議論，直言中國「不演了」。

IPC主席致詞 遭選擇性翻譯

北京冬帕運前天開幕，IPC主席帕森斯在致詞時說：「身為以包容為核心的組織的領導者，我們尊重差異和多樣性，也對於世界上發生的事情感到震驚，21世紀是對話和外交的時代，不是戰爭和仇恨的時代。」

這段強調和平與支持烏克蘭的談話，央視轉播時卻被口譯員直接忽略以沉默回應，且手語翻譯也停下動作，令人困惑，也被認為是刻意操作。

中國口譯員選擇性翻譯的舉動，引發各界關注，CNN特別撰文報導，內文提到，轉播當中不只停下即時翻譯，還降低帕森斯說話的音量，甚至在帕森斯為進場的烏克蘭選手鼓掌時，直接切掉畫面，改以體育場的遠景取代。

烏俄戰立場 中國與世界對立

中俄關係向來密切，中國的立場也在這次帕運開幕式中不證自明，與全世界制裁、譴責俄羅斯的態度完全相反。且冬奧活動尚未結束，俄羅斯就公然違反奧林匹克停戰協議，舉兵武力入侵烏克蘭，而主辦冬奧的中國卻不吭一聲，奧林匹克精神蕩然無存。

俄羅斯正在入侵烏克蘭，造成不少無辜百姓傷亡，引發國際各層面的嚴厲制裁，世界體壇亦然，IPC已在開幕前宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員參賽，不僅如此，連同其他運動項目包含籃球、足球、排球、羽球、田徑、滑冰等，都頒布和俄羅斯相關禁令。

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