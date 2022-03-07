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高中木棒聯賽》冠軍戰換戲碼 三民等16年的聖戰

2022/03/07 05:30

平鎮高一強投王彥恩（右）展現壓制力，提前7局扣倒高苑工商，球隊今將拚4連霸。 （學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕高中木棒聯賽連續3屆由平鎮高中和穀保家商爭冠，今年110學年度冠軍戰有了新風貌。平鎮高中一如過往過關斬將，這次的新對手則是來自高雄的三民高中。三民昨5：2戰勝桃園大溪高中，隊史繼94學年度之後，暌違16年再闖冠軍戰，今天中午12點和平鎮爭冠。

三民洪敏暘在9下後援登板，化解滿壘危機，守住勝利。 （學生棒聯提供）

先發周彥農6局無失分

三民高中擊敗大溪高中，暌違16年再闖冠軍戰，今將放手一搏，對決強敵平鎮高中。（學生棒聯提供）

三民一路過關斬將，昨王牌投手周彥農因投球局數限制，只有6局配額。周彥農交出6局無失分成績退場後，三民一度被大溪超前1分。7局下，陳堃益2分打點二壘打將比分超前。9局下，後援登板投球的洪敏暘守住滿壘危機，確定贏球當下，球員欣喜若狂。

後援洪敏暘滿壘拆彈

94學年度的三民高中敗給南英商工而拿亞軍，三民陣中蔣智賢、洪晨恩、黃志祥跟唐肇廷4人後來旅外。當年因蔣智賢提早與美職簽約事件，亞軍一度遭大會追回，公聽會後才決議名次歸還，該屆畢業生甄試等權益不受影響。

三民現任教頭張榮勳，當年也是教練團成員之一。張榮勳說：「當時三民甚至跟台電打都能贏，是大家都不願對到的超級強隊。現在帶的這批學弟，球員實力比較平均，身為教練，我自己比較喜歡帶現在這隊，這批選手都很單純、很努力，帶他們一步一腳印，很有成就感。」

今對陣強敵，張榮勳勉勵選手放手一搏：「賽前哪隊備受看好應該很明顯，但壓力不在我們這邊，要球員放開來打，希望打出精彩球賽。」

平鎮7局扣倒高苑 今尬三民拚4連霸

平鎮昨高一強投王彥恩展現壓制力、打線把握多次得分契機，終場提前7局就以9：0將高苑工商撂倒。今若擊敗三民，平鎮將締造木棒聯賽4連霸偉業。

平鎮高中總教練吳柏宏說：「最難過的關卡（8強戰對穀保家商）已經跨過，但也一度擔心球員們太亢奮，這兩天都提醒球員仍要穩紮穩打。」

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