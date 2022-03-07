平鎮二游口碑響 選秀搶手貨

黃勇傳從高一就卡位先發二壘手，教練對他評價高。 （學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕今年中職選秀未演先轟動，若無意外，新加盟的台鋼雄鷹將加入，其選秀方針牽動各隊布局。往年選秀，頂尖內野中線好手是各隊必爭，今年平鎮高中新一代黃金二游黃勇傳、曾子祐，就備受矚目。

平鎮曾子祐一直是選秀首輪熱門人選。（學生棒聯提供）

教頭吳柏宏：不比坤宇、靖凱差

平鎮近幾年戰績輝煌，陣中也不乏內野好手，現中信兄弟游擊手江坤宇、統一獅隊二壘手林靖凱，在2018年選秀，兩人分別在第3和第6輪被選上，近兩年都奪金手套。江、林在平鎮時期就是黃金搭檔，還一起征戰U18亞青賽。

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曾子祐、黃勇傳 靠眼神傳情

黃勇傳高一就卡位先發二壘手，曾子祐則是學長李灝宇受傷後，於高一下接管游擊防區，國三就搭檔過的兩人，守備默契十足，總教練吳柏宏也給予高評價：「球隊有這樣會『玩』球的二游好手，能幫助整體的守備。他們倆個和當年的坤宇、靖凱，實力其實不會差太多。」

曾子祐說：「有聽過坤宇學長高中時期幾乎不失誤，我自己則是穩定度還不夠，要學習的還很多。」黃勇傳相比學長林靖凱，也說：「學長的經驗多、球場上感覺不同，我還有許多要學。」

曾子祐、黃勇傳自新明國中時期就同隊，一路培養默契，兩人都表示，在場上對方一個眼神示意就能知道彼此想法。曾子祐說，會希望進職棒後兩人還能同隊，黃勇傳則說：「很想同隊，但若是不同隊，能互相切磋也很好。」

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