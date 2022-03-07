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廖任磊先發猜很大 葉總賣關子

2022/03/07 05:30

味全廖任磊在春訓時被點名是守護神人選，不過自辦熱身賽都以先發登場。 （記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕原為守護神候選人，不過兩場自辦熱身賽都是先發登板，味全龍201公分「巨投」廖任磊認為，不管先發或後援，本季只要角色固定就好，畢竟兩頭跑容易受傷。

2場熱身賽都先發登板

廖任磊生涯多半以後援為主，開訓味全龍總教練葉君璋點名他是守護神人選，不過6日對富邦悍將先發2局無失分，昨再對樂天桃猿也先發2局失1分，最快球速152公里，最終味全以1:3不敵桃猿。

廖：只要角色固定就好

葉總表示，春訓廖任磊以先發調整，不過現階段角色尚未確定，10日練習賽對新北市預計讓廖任磊先發3局。廖任磊表示，這兩場熱身賽投球掌控性較好，不像去年有時會失控，開季不管先發或後援，希望角色能固定。

味全昨先後推出春訓邀請測試的5名投手，包括葉國情、羅國華、歐耀宗、賴智垣、林羿豪各投1局，僅賴智垣第7局遭梁家榮轟陽春砲掉分。葉總認為，賴智垣雖挨轟，不過投球內容不錯，最快球速達147公里，有看到好的部分。

李承禎先發4局無失分

桃猿21歲右投李承禎昨先發4局被敲3安無失分，表現亮眼，投手教練許銘傑指出，李承禎未來能否在一軍固定先發，關鍵在投球續航力，「像這場投到第3局球速沒掉，但球威明顯下滑，如何提升續航力是接下來課題。」

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