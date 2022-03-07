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布里悍出關 3原因沒跳槽

2022/03/07 05:30

布里悍聽聞台鋼加入中職很興奮，認為能讓比賽更精彩。 （記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕味全龍回鍋洋投布里悍完成「14+7天」隔離與自主健康管理，昨出關投入春訓並進牛棚練投，季後中職不只一隊有意網羅，最終選擇回味全，他說，「味全非常積極談約，我很習慣這裡，有一群很棒的隊友，沒多思考就決定回來。」

布里悍去年效力味全先發8場，拿下4勝1敗、防禦率0.60，季中被韓職英雄隊挖角，繳7勝3敗、防禦率2.95，因孕妻身體出狀況提前返美，今年他決定重返味全，與王維中、徐若熙、鋼龍共組豪華先發輪值。

開心有第6隊 比賽更精彩

去年下半季味全戰績居第3，力壓富邦悍將、樂天桃猿，布里悍表示，和去年相較，今年隊友顯著成長，經驗值提升，年輕選手沒有昔日生澀感，加上林智勝加入，陣容比去年完整，相信戰績會更好。

去年味全首征一軍戰場，台鋼雄鷹可望成為中職第6隊，布里悍說，聽聞第6隊即將誕生感到非常興奮，球隊數增多，可讓比賽更精彩刺激，相信中職發展會愈來愈好。

今年布里悍帶一家六口來台，曾有旅日、韓職經驗的他透露，過去赴日、韓打球太太都跟著他，去年碰上疫情加上太太懷孕無法來台，如今全家人隨行，心情更篤定，他很享受這時光。

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