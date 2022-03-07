PLG》猿主場「籃框加蓋」 龍總費解

桃園領航猿總教練鄭志龍。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕桃園領航猿在主場作戰卻表現得不像在家打球，連兩戰的三分球命中率都不到2成，火力不振成為昨天以79：99不敵富邦勇士的關鍵之一，教練鄭志龍也在尋求解方，畢竟賽前練習的準度跟實戰的落差大到令他費解。

領航猿吳家駿（右）苦笑說：「可能籃框都有加蓋吧！」 （記者陳志曲攝）

領航猿本季26.9％的三分球命中率排名聯盟墊底，本以為在暌違兩個半月後重返主場就能找到手感，但前天對台新夢想家是22投3中，昨天則是28投5中，下半場只有羅賓森投進唯一1顆三分球，他奪得全隊最高22分。

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吳家駿外線4投1中，拿本土最佳10分，他透露，其實賽前練習時都相當順手，但實戰卻手感急凍，他還開玩笑地說：「可能籃框都有加蓋吧！」

鄭志龍表示，「我們賽前練習的數據一直都很不錯，到了比賽就是有落差，這樣的落差讓我都出乎意料之外。」他認為是信心問題，而即便手感不佳，他也還是不斷鼓勵球員多出手。

簡祐哲護駕 國王屠獅

另一場，新北國王昨全場最多領先21分，決勝節卻險些被翻盤，直到簡祐哲關鍵時刻連拿5分，加上洋將湯瑪士和麥卡洛合拿49分，終場111：96力退新竹街口攻城獅。

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